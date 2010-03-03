Çikolata Kaplı Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata kalıplarını hazırlamak için, bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Bir tepsiye yağlı kağıt serin. Üzerine çikolatayı çok ince olmayacak şekilde döküp düzleştirin. Buzdolabında bekletin. Dolaptan çıkartıp oda sıcaklığında 2-3 dakika bekletin. Çikolatanın üzerine bıçak ucu ile hazırlayacağınız büyüklükte kareler çizin. Daha sonra bir cetvel yardımı ile çizdiğiniz yerlerden kareleri bölün. Diğer taraftan parfeyi hazırlamaya başlayın. İki buçuk su bardağı sütü çelik bir tencerede ısıtıp kenara alın. Bir başka kapta yumurta sarıları, şeker ve vanilyayı mikserle 2 dakika (beyazlaşana kadar) çırpın. Bu karışıma kakaoyu ekleyin. Isıttığınız sütün yarısını da üzerine ekleyip karıştırın. Daha sonra bu karışımı tencerede kalan süte katın. Çok hafif ateşte ve tahta kaşıkla durmadan karıştırarak (kaynatmadan) çorba kıvamına gelinceye kadar pişirin. Pürüzsüz olması için süzgeçten geçirin ve soğumaya bırakın. Sos soğurken krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp soğuttuğunuz sosa katın ve karıştırın. Dikdörtgen bir kek kalıbına döküp dolapta soğutun. Parfe donunca, büyük küpler halinde dilimleyin. Servis tabaklarına alın. Kare şeklinde hazırladığınız çikolataları etrafına yapıştırın. Sade krem şantiyi kalan sütle çırpın, bir sıkma torbası ile parfelerin üzerine sıkın. Çilek ve kivi dilimleri ile süsleyerek servis yapın.