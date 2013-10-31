Çikolatalı Çam Ağacı Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kek için:
4 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
1 çay bardağı sıvıyağ
Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı nişasta
1 paket kabartma tozu
Keki ıslatmak için:
Yarım çay bardağı sıcak su
1 çorba kaşığı tozşeker
2 çorba kaşığı kahveli likör
Ganaj kreması için:
1 kutu (200 ml) krema
3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
Süslemek için:
Antepfıstığı
YAPILIŞI
Kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Sıvıyağ ilave edin ve tekrar çırpın. Elenmiş un, nişasta ve kabartma tozunu kattıktan sonra yağlanmış unlanmış çam ağacı şeklindeki kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Keki ıslatmak için su, tozşeker ve likörü bir kapta karıştırıp, üzerine gezdirin. Ganaj kreması için kremayı bir kaba alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Çikolatayı ilave edin, karıştırarak eritin. Krema ılınınca kekin üzerini kaplayın. Antepfıstığı ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu:
Pastanın üzerini dilediğiniz kuruyemişlerle süsleyebilirsiniz.