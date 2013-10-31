Çikolatalı Çam Ağacı Pastası

Kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Sıvıyağ ilave edin ve tekrar çırpın. Elenmiş un, nişasta ve kabartma tozunu kattıktan sonra yağlanmış unlanmış çam ağacı şeklindeki kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Keki ıslatmak için su, tozşeker ve likörü bir kapta karıştırıp, üzerine gezdirin. Ganaj kreması için kremayı bir kaba alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Çikolatayı ilave edin, karıştırarak eritin. Krema ılınınca kekin üzerini kaplayın. Antepfıstığı ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.