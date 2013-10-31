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Çikolatalı Çam Ağacı Pastası

Çikolatalı Çam Ağacı Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

1 çay bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

Yarım çay bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı kahveli likör

Ganaj kreması için:

1 kutu (200 ml) krema

3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

Süslemek için:

Antepfıstığı

YAPILIŞI

Kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Sıvıyağ ilave edin ve tekrar çırpın. Elenmiş un, nişasta ve kabartma tozunu kattıktan sonra yağlanmış unlanmış çam ağacı şeklindeki kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Keki ıslatmak için su, tozşeker ve likörü bir kapta karıştırıp, üzerine gezdirin. Ganaj kreması için kremayı bir kaba alın ve kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Çikolatayı ilave edin, karıştırarak eritin. Krema ılınınca kekin üzerini kaplayın. Antepfıstığı ile süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Pastanın üzerini dilediğiniz kuruyemişlerle süsleyebilirsiniz.
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