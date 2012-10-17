Bitter Çikolatalı Pasta

Kek için çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın. Tereyağı ve toz şekeri derin bir kaba alıp mikserle kabarana kadar çırpın. Ilınmış çikolatayı ekleyin ve karıştırın. Yumurtaları birer birer ilave ederek çırpmaya devam edin. Elenmiş kakao, tuz, kabartma tozu ve un katıp tüm malzemeyi karıştırın. Daha sonra orta büyüklükte yağlanmış bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kürdanla kontrol ederek (kekin ortasına bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Fırından aldığınız keki soğumaya bırakın. Krema için bir tencereye tozşeker, nişasta, un ve kakaoyu koyup karıştırın. Sütü ilave edip ocağa oturtun ve muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra üzerine küçük parçalar halinde kırdığınız çikolatayı ekleyin. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Karışım oda sıcaklığına geldikten sonra kremayı katın ve mikserin düşük devrinde çırpıp soğumaya bırakın. Soğuyan keki ortadan enlemesine ikiye kesin. Alt parçayı servis tabağına alın. Üzerine kremanın yarısını sürün ve kekin diğer yarısını üzerine kapatın. Kalan krema ile üzerini ve yanlarını kaplayın. Pastanın kenarlarını file badem, üzerini de antepfıstığı ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.