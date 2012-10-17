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Sofra / Pastalar / Bitter Çikolatalı Pasta

Bitter Çikolatalı Pasta

Bitter Çikolatalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

1 paket (80 gram) bitter çikolata

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

Bir buçuk su bardağı tozşeker

5 adet yumurta, bir tutam tuz

2 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Bir buçuk su bardağı un



Krema için: Bir buçuk çorba

kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı tozşeker

Bir buçuk çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı kakao

2 su bardağı süt

1 paket (80 gram) bitter çikolata

4 çorba kaşığı krema



Süslemek için:

File badem, antepfıstığı

YAPILIŞI

Kek için çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın. Tereyağı ve toz şekeri derin bir kaba alıp mikserle kabarana kadar çırpın. Ilınmış çikolatayı ekleyin ve karıştırın. Yumurtaları birer birer ilave ederek çırpmaya devam edin. Elenmiş kakao, tuz, kabartma tozu ve un katıp tüm malzemeyi karıştırın. Daha sonra orta büyüklükte yağlanmış bir kek kalıbına boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında kürdanla kontrol ederek (kekin ortasına bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Fırından aldığınız keki soğumaya bırakın. Krema için bir tencereye tozşeker, nişasta, un ve kakaoyu koyup karıştırın. Sütü ilave edip ocağa oturtun ve muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra üzerine küçük parçalar halinde kırdığınız çikolatayı ekleyin. Karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Karışım oda sıcaklığına geldikten sonra kremayı katın ve mikserin düşük devrinde çırpıp soğumaya bırakın. Soğuyan keki ortadan enlemesine ikiye kesin. Alt parçayı servis tabağına alın. Üzerine kremanın yarısını sürün ve kekin diğer yarısını üzerine kapatın. Kalan krema ile üzerini ve yanlarını kaplayın. Pastanın kenarlarını file badem, üzerini de antepfıstığı ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.

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