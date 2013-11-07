Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Sıvı yağ ilave edip, çırpmaya devam edin. Havuç, ceviz, tarçın, karbonat, kabartma tozu ve unu ilave edip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. 26 cm'lik çember bir kalıba karışımı yayın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve enlemesine 3 parça olacak şekilde kesin. İç kreması için süt, kakao, toz şeker, un ve yumurtayı tencereye alın. Koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilya ve tereyağını katıp, hem malzemenin birbirine karışması hem de ılınması için 1-2 dakika çırpın. Ilındıktan sonra kremanın yarısını birinci kek parçasının üzerine sürün ve diğer kek parçasını üzerine kapatın. Kalan kremayı sürüp, üçüncü kek parçasını üzerine kapatın. Üzerini kaplamak için hazır çikolata sosunu üzerindeki tarife göre hazırlayın ve ılındıktan sonra kekin üzerini kaplayın. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin ve çikolata donduktan sonra dilimleyerek, servis yapın.