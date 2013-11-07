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Çikolatalı Pasta

Çikolatalı Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:

2 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı tozşeker

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvıyağ

1 adet orta boy rendelenmiş havuç

1 su bardağından 2 parmak eksik

çekilmiş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir buçuk su bardağı un

İç kreması için:

2 su bardağı süt

Bir buçuk çay bardağı tozşeker

4 çorba kaşığı un,

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı tereyağı

Üzerine:

1 paket hazır çikolata sos

YAPILIŞI

Kek için yumurta ve toz şekeri derin bir kapta çırpın. Sıvı yağ ilave edip, çırpmaya devam edin. Havuç, ceviz, tarçın, karbonat, kabartma tozu ve unu ilave edip, tüm malzemeyi iyice karıştırın. 26 cm'lik çember bir kalıba karışımı yayın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve enlemesine 3 parça olacak şekilde kesin. İç kreması için süt, kakao, toz şeker, un ve yumurtayı tencereye alın. Koyu bir kıvama gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilya ve tereyağını katıp, hem malzemenin birbirine karışması hem de ılınması için 1-2 dakika çırpın. Ilındıktan sonra kremanın yarısını birinci kek parçasının üzerine sürün ve diğer kek parçasını üzerine kapatın. Kalan kremayı sürüp, üçüncü kek parçasını üzerine kapatın. Üzerini kaplamak için hazır çikolata sosunu üzerindeki tarife göre hazırlayın ve ılındıktan sonra kekin üzerini kaplayın. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin ve çikolata donduktan sonra dilimleyerek, servis yapın.
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