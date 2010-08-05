Çikolatalı Fındıklı Pastacıklar

Sofra Tarifi

3 çorba kaşığı toz şeker 3 çorba kaşığı margarin 1 adet yumurtanın sarısı 2 çorba kaşığı soğuk su Bir tutam tuz 2 su bardağı un İçi için: 2 adet yumurta Yarım çay bardağı süt 1 çorba kaşığı un Yarım su bardağı fındık Yarım su bardağı toz şeker 2 çorba kaşığı kakao 1 su bardağı parça çikolata Üzeri için: 2 paket bitter çikolata (160 gram)

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, toz şeker ve margarini bir kaba alıp çırpın. Yumurta sarısını ilave edin. Daha sonra su, tuz ve unu ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız hamurdan ayırarak kalanını ortası boş kalacak şekilde elinizle tartölet kalıplarının içine döşeyin. İç harcı için, tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırın. Kalıplara aldığınız tartöletlerin içine yerleştirin. Ayırdığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp pastacıkların üstüne kapak şeklinde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Bitter çikolataları benmari usulü eritip tartöletler soğuduktan sonra üstlerine gezdirerek servis yapın.