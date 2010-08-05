Çikolatalı Fındıklı Pastacıklar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı margarin
1 adet yumurtanın sarısı
2 çorba kaşığı soğuk su
Bir tutam tuz
2 su bardağı un
İçi için:
2 adet yumurta
Yarım çay bardağı süt
1 çorba kaşığı un
Yarım su bardağı fındık
Yarım su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı parça çikolata
Üzeri için: 2 paket bitter
çikolata (160 gram)
YAPILIŞI
Hamuru hazırlamak için, toz şeker ve margarini bir kaba alıp çırpın. Yumurta sarısını ilave edin. Daha sonra su, tuz ve unu ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız hamurdan ayırarak kalanını ortası boş kalacak şekilde elinizle tartölet kalıplarının içine döşeyin. İç harcı için, tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırın. Kalıplara aldığınız tartöletlerin içine yerleştirin. Ayırdığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp pastacıkların üstüne kapak şeklinde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Bitter çikolataları benmari usulü eritip tartöletler soğuduktan sonra üstlerine gezdirerek servis yapın.