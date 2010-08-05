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Sofra / Pastalar / Çikolatalı Frambuazlı Pasta

Çikolatalı Frambuazlı Pasta

Çikolatalı Frambuazlı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanyası için:

Bir buçuk çay bardağı toz şeker

7 adet yumurta

Yarım çay bardağı kakao

1 çay bardağı un

1 su bardağı frambuaz reçeli

Üzeri için:

1 çorba kaşığı kakao

1 paket bitter çikolata (80 gram)

YAPILIŞI

Pandispanyayı hazırlamak için, toz şeker ve yumurtaları birlikte çırpın. Üzerine kakao ve unu ekleyip karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin. Pişen hamur biraz ılındıktan sonra üzerine reçeli sürün. Rulo yapıp buzdolabında 1 saat bekletin. Servis tabağına alıp üzerine kakao serpin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip pastanın üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.
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