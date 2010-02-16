Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema için, tencerede yumurta, şeker, un ve kakaoyu karıştırın. Yavaş yavaş karıştırarak süt ilave edin. Tüm malzeme karışınca, kaynayana kadar pişirin. Ateşten alın. Vanilya ve margarini ekleyip, ılınmaya bırakın. Sos için, su ve şekeri bir taşım kaynatın. Nişastayı suda çözün. Kakao ve nişastayı ekleyerek, bir taşım daha kaynatın. Çikolata ve kremayı ilave ederek karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp, sosu da ılınmaya bırakın. Pandispanyayı ikiye ayırıp, arasına çikolatalı kremayı sürün. Vişne tanelerini yerleştirin. Pastanın üzerine çikolatalı sosu sürün. Dilerseniz pastanın üzerine de birkaç vişne tanesi yerleştirin. Buzdolabında soğutup, dilimleyerek servis yapın.