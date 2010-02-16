Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet hazır pandispanya
Kreması için:
1 adet yumurta
1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker
3 çorba kaşığı un
Yarım litre süt
Yarım paket vanilya
2 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı margarin
Arasına:
Vişne taneleri
Sosu için:
1 su bardağından biraz fazla su
100 gram toz şeker 2 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı nişasta
1/5 su bardağı su
160 gram doğranmış bitter çikolata
40 gram krema
YAPILIŞI
Krema için, tencerede yumurta, şeker, un ve kakaoyu karıştırın. Yavaş yavaş karıştırarak süt ilave edin. Tüm malzeme karışınca, kaynayana kadar pişirin. Ateşten alın. Vanilya ve margarini ekleyip, ılınmaya bırakın. Sos için, su ve şekeri bir taşım kaynatın. Nişastayı suda çözün. Kakao ve nişastayı ekleyerek, bir taşım daha kaynatın. Çikolata ve kremayı ilave ederek karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp, sosu da ılınmaya bırakın. Pandispanyayı ikiye ayırıp, arasına çikolatalı kremayı sürün. Vişne tanelerini yerleştirin. Pastanın üzerine çikolatalı sosu sürün. Dilerseniz pastanın üzerine de birkaç vişne tanesi yerleştirin. Buzdolabında soğutup, dilimleyerek servis yapın.