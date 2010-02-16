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Çikolatalı Pasta

Çikolatalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır pandispanya



Kreması için:

1 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker

3 çorba kaşığı un

Yarım litre süt

Yarım paket vanilya

2 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı margarin



Arasına:

Vişne taneleri



Sosu için:

1 su bardağından biraz fazla su

100 gram toz şeker 2 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı nişasta

1/5 su bardağı su

160 gram doğranmış bitter çikolata

40 gram krema

YAPILIŞI

Krema için, tencerede yumurta, şeker, un ve kakaoyu karıştırın. Yavaş yavaş karıştırarak süt ilave edin. Tüm malzeme karışınca, kaynayana kadar pişirin. Ateşten alın. Vanilya ve margarini ekleyip, ılınmaya bırakın. Sos için, su ve şekeri bir taşım kaynatın. Nişastayı suda çözün. Kakao ve nişastayı ekleyerek, bir taşım daha kaynatın. Çikolata ve kremayı ilave ederek karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp, sosu da ılınmaya bırakın. Pandispanyayı ikiye ayırıp, arasına çikolatalı kremayı sürün. Vişne tanelerini yerleştirin. Pastanın üzerine çikolatalı sosu sürün. Dilerseniz pastanın üzerine de birkaç vişne tanesi yerleştirin. Buzdolabında soğutup, dilimleyerek servis yapın.
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