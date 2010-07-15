Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak, aynı büyüklükte olan dikdörtgen 2 adet kek kalıbını yağlayın. 5 adet yumurta ve 5 çorba kaşığı toz şekeri derin bir kapta mikserle, yoğun bir kıvama gelene dek, 15-20 dakika çırpın. Ardından üzerine 5 çorba kaşığı unu ve vanilyayı fazla karıştırmadan katın. Başka bir kapta, kalan 5 adet yumurta ve 5 çorba kaşığı toz şekeri aynı şekilde mikserle çırpın. Üzerine kalan 5 kaşık unu ve 5 çorba kaşığı kakaoyu katıp karıştırın. Yağlanmış kalıplardan birine vanilyalı harcı, diğerine de kakaolu harcı döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Bu arada çikolata sosu için, çikolata ve kremayı ocakta eritin. Kekleri birer parmak kalınlığında kesip, dilimlerin iki tarafına da çikolata sosundan sürün. Sonrasında 1 sade-1 kakaolu dilimleri birbirine yapıştırıp üzerini kalan çikolata sosuyla kaplayın ve buzdolabında bir süre bekletin. Pastayı verev verev dilimleyip servis yapın.