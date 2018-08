Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pasta kreması ve damla çikolatayı karıştırıp, yarısını pandispanyanın birinci katının üzerine sürün. İkinci kat pandispanyayı kapatın. Kalan çikolatalı kremayı sürün. En üste üçüncü kat pandispanyayı koyun. Ayrı bir yerde çırpılıp, dolapta sertleştirilmiş kremanın yarısını pandispanyanın her tarafına sürün. Buzdolabında 20 dakika bekletin. Bu arada, kalan kremayı ocakta kaynatın ve 200 gram kuvertür çikolata ile karıştırın. Bu elde edilen sos, "ganaj" dır. Kalıptan çıkaracağınız pastanın üzerini bu sosla tamamen kaplayın. Tekrar buzdolabında 30 dakika beklettikten sonra, şeker hamuru ile kaplayın. Yine şeker hamuruyla çeşitli süslemeler yapıp, pastanın üzerini süsleyin.



Not: Hamurdan biraz ayırıp, farklı gıda boyaları ile karıştırarak, değişik renklerde süsleme malzemeleri hazırlayabilirsiniz.



ŞEKER HAMURU İÇİN:



2 adet yumurtanın akı

4 çorba kaşığı glikoz

5 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı margarin

Nişasta

Gıda boyası



YUMURTA akını ve glikozu kaseye alın. Pudra şekeri eleyin. Glikozlu ve yumurtalı karışıma azar azar ekleyip, yapışkan bir hamur hazırlayın. Nişasta serpilmiş tezgahta, pürüzsüz ve yumuşak bir hamur olana dek yoğurun. Margarini ufak parçalara ayırıp hamura ekleyin, iyice yedirin. Dilediğiniz renkte gıda boyasını ekleyerek biraz daha yoğurun. Şeker hamurunuz hazırdır.



Not: Bu hamur çiğ yumurtalı olduğu için, çok fazla bekletmemek gerekiyor.