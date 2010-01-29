Çilek Soslu Rulo Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyayı hazırlamak için; yumurtaların sarısını ve akını ayırın. Çukur cam bir kasede yumurta aklarının üzerine 1 çorba kaşığı pudraşekerini ekleyip kar haline gelinceye kadar mikserle çırpın. Ayrı bir kasede yumurta sarılarını, şekeri, vanilyayı ve limon kabuğu rendesini iyice çırpın.

Üzerine un ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Kar haline gelmiş yumurta aklarını da tahta bir kaşık yardımı ile hızlı bir şekilde bu karışıma yedirin. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kağıdı önce yağlayın sonra da un serpin ve hazırladığınız hamuru üzerine dökün. Bir kaşığın tersi ile hamuru tüm tepsiye düzleştirerek iyice yayın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan pandispanyayı, pudra şekeri serpilmiş ayrı bir yağlı kağıdın üzerine ters çevirerek koyun. Üstte kalan kağıdı çıkartın. Alttaki kağıt yardımı ile rulo yapın. 1 dakika bu şekilde beklettikten sonra ruloyu açın. Kayısı marmeladını içine sürün ve yeniden rulo yapıp bir kenara alın.Diğer taraftan krem şantiyi sütle çırpın ve hindistancevizini üzerine ekleyin. Pandispanyayı yeniden açıp hazırladığınız bu kremanın yarısını içine sürün.Tekrar kağıt yardımı ile rulo yapın. Kalan kremayı ise üzerine sürüp hindistancevizi ile süsleyin. Çilek, pudra şekeri ve vanilyayı hep birlikte blenderden geçirin ve pastanın üzerine istediğiniz şekilde dökün.