Çilekli İrmik Pastası

Sofra Tarifi

10 adet çilek 200 gram tereyağı 1 su bardağı+2 çorba kaşığı irmik 1 çay kaşığı vanilya 3 su bardağı+3 çorba kaşığı süt 1 çay kaşığı vanilya 1 su bardağı+1 çorba kaşığı toz şeker Üzeri için: 300 gram çilek

YAPILIŞI

Çileği blenderden geçirip, kenara alın. Tereyağı ve irmiği 10 dakika kavurun. Vanilya ekleyip, karıştırın. Süt ilave edip pişirmeye devam edin. Krema kıvamına gelince çilek ve toz şekeri ekleyip karıştırın. Ocaktan aldığınız karışımı, streç filmle kaplanmış baton kek kalıbına boşaltın. 2 saat buzdolabında dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerini dilimlenmiş çilekle süsleyip, arzuya göre pudra şekeri serpip servis yapın.