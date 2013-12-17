Çilekli Kat Pasta

Hamur için yumurta, süt, tozşeker, sıvıyağ ve kabartma tozunu karıştırın. Üzerine aldığı kadar un ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru 6 eşit parçaya bölüp, her birini yemek tabağı ebadında açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Krema için süt, tozşeker, vanilya ve unu orta ateşte karıştırarak pişirin. Kıvam almaya başlayınca ocaktan kaldırıp, margarin ilave edin. Karıştırarak margarinin erimesini sağlayın. Bir adet hamuru servis tabağına yerleştirin. Üzerine sıcak krema sürüp, dilimlenmiş çilek yerleştirin. Hamur bitene dek işlemi tekrarlayın. Üzerine kalan çilekleri yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.