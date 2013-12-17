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Sofra / Pastalar / Çilekli Kat Pasta

Çilekli Kat Pasta

Çilekli Kat Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı süt,

1 çay bardağı tozşeker

5 çorba kaşığı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Krema için:

1 lt süt,

2 adet yumurta

2 su bardağı tozşeker

1 paket vanilya,

5 çorba kaşığı un

Yarım paket margarin,

yarım kg çilek

YAPILIŞI

Hamur için yumurta, süt, tozşeker, sıvıyağ ve kabartma tozunu karıştırın. Üzerine aldığı kadar un ekleyip, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru 6 eşit parçaya bölüp, her birini yemek tabağı ebadında açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarana dek pişirin. Krema için süt, tozşeker, vanilya ve unu orta ateşte karıştırarak pişirin. Kıvam almaya başlayınca ocaktan kaldırıp, margarin ilave edin. Karıştırarak margarinin erimesini sağlayın. Bir adet hamuru servis tabağına yerleştirin. Üzerine sıcak krema sürüp, dilimlenmiş çilek yerleştirin. Hamur bitene dek işlemi tekrarlayın. Üzerine kalan çilekleri yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pastayı hazırlarken çilek yerine farklı mevsim meyveleri de kullanabilirsiniz.
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