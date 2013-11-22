DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Çilekli Köpük Kremalı Pasta

Çilekli Köpük Kremalı Pasta

Çilekli Köpük Kremalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 küçük paket kakao

2 su bardağı un

1 çay bardağı süt

Köpük krema için:

500 gram çilek

2 paket krem şanti (1 paket 75 gram)

Bir buçuk su bardağı soğuk süt

1 kahve fincanı damla çikolata

1 paket labne peyniri

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri çırpın. Tereyağı, kakao ve un ekleyip karıştırın. Sütü azar azar ilave edip, koyu kıvamlı bir hamur elde edin. Kelepçeli kalıba boşaltıp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25-35 dakika pişirin. Soğuması için servis tabağına alıp, dinlendirin. Kekin ortasındaki kabaran bölümü bıçak yardımı ile kesip, daha sonra kullanılmak üzere kenara alın. Bu açıklığa dilimlenmiş çilek yerleştirin. Köpük krema için krem şantiyi soğuk süt ile çırpın. Labne peyniri azar azar ekleyip, spatula yardımıyla karıştırın. Damla çikolata ilave edip karıştırmaya devam edin. Köpük kremayı çileklerin üzerine, bombeli olacak şekilde yayın. Kenara ayırdığınız kek parçasını ufalayın ve üzerine serpiştirin. Bir gece buzdolabının alt rafında dinlendirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN