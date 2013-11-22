Çilekli Muhallebi Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet çilek
500 gram süt
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı tepeleme un
1 paket vanilya
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
2 çorba kaşığı tepeleme tozşeker
Yarım paket labne peyniri
2 çorba kaşığı buğday nişastası
Bir buçuk çorba kaşığı su
1 kase çilek marmeladı
YAPILIŞI
Süt, yumurta, un, vanilya, limon kabuğu rendesi ve toz şekeri tencereye alın. Çırpma teli ile karıştırarak koyu muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Ocaktan alıp, labne peyniri ekleyin. Mikserle 10 dakika karıştırın. Çilekleri, streç filmle kaplanmış kek kalıbının tabanına yerleştirin. Muhallebiyi üzerine boşaltın. Ilındığında buzdolabına koyun. Marmeladı ocağa oturtun. Ayrı bir yerde nişastayı su ile açıp, marmelada ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabından aldığınız muhallebinin üzerine yayın. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.