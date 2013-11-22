Çilekli Muhallebi Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, yumurta, un, vanilya, limon kabuğu rendesi ve toz şekeri tencereye alın. Çırpma teli ile karıştırarak koyu muhallebi kıvamı alana dek pişirin. Ocaktan alıp, labne peyniri ekleyin. Mikserle 10 dakika karıştırın. Çilekleri, streç filmle kaplanmış kek kalıbının tabanına yerleştirin. Muhallebiyi üzerine boşaltın. Ilındığında buzdolabına koyun. Marmeladı ocağa oturtun. Ayrı bir yerde nişastayı su ile açıp, marmelada ekleyerek karıştırın. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Daha sonra buzdolabından aldığınız muhallebinin üzerine yayın. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.