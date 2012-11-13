DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Çilekli Rulo Pasta

Çilekli Rulo Pasta

Çilekli Rulo Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg çilek



Kek için: 3 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik tozşeker

1 su bardağı un

Yarım çay kaşığı karbonat



Kreması için:

7 çorba kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı nişasta

İki buçuk su bardağı süt

1 çay kaşığı vanilya

Üzerine: Pudra şekeri



Süslemek için: Çilek

YAPILIŞI

Çileğin saplarını koparın ve bol suyla yıkadıktan sonra süzgece alın. Kek için derin bir kapta yumurta ve toz şekeri çırpıcı ile şeker eriyene kadar iyice çırpın. Elenmiş un ve karbonatı ilave edip, yumurtanın kabarıklığını söndürmeden hafifçe karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen bir fırın tepsisine, hazırladığınız harcı dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp, yağlı kağıt ile birlikte rulo yapın ve üzerini temiz bir bez ile örtün. Kreması için süt, un ve nişastayı bir tencereye alın. Sütü yavaşça ilave ederek, sürekli karıştırın. Koyu kıvamlı bir krema elde edene kadar karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alıp, vanilyayı ilave edin ve ara sıra karıştırarak soğutun. Rulo yaptığınız keki yağlı kağıttan ayırın. Üzerine kremayı yayın ve ayıklanmış çilekleri iri doğrayıp, gelişigüzel yerleştirin. Rulo yapın ve servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpin ve çilekle süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN