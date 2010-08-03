Çilekli Rulo Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için: İki buçuk su bardağı hazır pandispanya unu
4 adet yumurta
2-3 çorba kaşığı su
2-3 çorba kaşığı sıvı yağ
Üç buçuk çorba kaşığı kakao
Kreması için: 250 gram çilek
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı toz şeker
1 paket kremşanti
Üzeri için: 1 paket kremşanti
2 su bardağı süt
300 gram çilek
YAPILIŞI
Hamuru hazırlamak için, tüm hamur malzemesini çırpma kabına alın. Önce düşük, sonra yüksek hızda 7-8 dakika çırpın. 30x60 cm ebadındaki bir tepsiyi yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 7-8 dakika pişirin. Fırından çıkardığınızda, altındaki yağlı kağıdı alıp havlu yerleştirin. Üzerini de yağlı kağıtla sarıp, rulo yapın. 15-20 dakika soğumaya bırakın. Kreması için çileği, su ve toz şeker ile kaynatın. Sonrasında soğumasını bekleyin. Soğuduğunda kremşanti ile birlikte çırpın. Elde ettiğiniz çilekli kremayı dolapta dinlendirin. pandispanyayı açarak içine çilekli kremayı sürün. 2-3 adet çileği dilimleyerek üzerine serpiştirin. Pandispanyayı dar kenarlardan birini yuvarlayarak rulo yapın. Kremşantiyi sütle çırparak rulonun üzerine sıvayın. Çileklerle süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pastanın üzerine hindistancevizi de serpebilirsiniz.