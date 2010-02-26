Çilekli Tiramisu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Keki hazırlamak için toz şeker ve yumurtaları bir kaba alıp mikserin hızlı devri ile çırparak kabartın. Mikserin devrini yavaşlatıp karışıma azar azar un, nişasta, vanilya ve sıvı yağı ilave edin. Kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Krema için, jelatinleri soğuk suya koyup yumuşamaya bırakın. Yumurta aklarını bir kaba alıp üzerine toz şekerin yarısını ekleyin ve mikserin hızlı devri ile çırparak kabartın. Yumurta sarılarını ve kalan toz şekeri bir kaba koyup benmari usulü ocağa oturtun. Ocağın üzerindeyken çırpma teli ile kabarıncaya kadar çırpın. Ocaktan alıp yumuşayan jelatinleri bu karışıma ilave edin. Krem peyniri sıvı krema ile karıştırın. Çırpılmış yumurta aklarını, yumurta sarılı karışıma, sulanmasını önlemek için yavaşça ilave edin. Pişen pandispanyayı 3 kata bölün ve kalp şeklini verin. Her parçayı soğutulmuş şurupla ıslatın. En alt parçayı servis tabağına yerleştirin. Kremayı sıkma torbasına alıp pandispanyanın üzerine sıkın. İkinci ve üçüncü katlar için de aynı işlemi uygulayın. Dolaba koyup donmasını bekleyin. Sonra üzerine pudra şekeri serpin. Çilek ve toz antep fıstığı ile süsleyip servis yapın