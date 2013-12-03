Çıtır Gofretli Acıbadem Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta aklarını içi kuru cam bir kaseye alıp, mikserle çırparak kabartın. Tozşekeri ekleyip sabun köpüğü görünümü alana kadar çırpın. Diğer taraftan toz badem, un ve pudra şekerini karıştırıp yumurtaya ekleyin. Bir spatula yardımı ile hafifçe karıştırarak hamuru birbirine yedirin. Yağlanıp unlanmış 20 cm çapındaki kelepçeli kalıba karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında içini çekip üzeri hafifçe pembeleşene kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Üzeri için çikolata, krema ve tereyağını benmari usulü eritin. İçine yerfıstığı ezmesini ekleyip karıştırarak yedirin. 1 saat kadar soğumasını bekleyin. Soğuyan bademli keki servis tabağına alın ve üzerine çikolatalı karışımı yayın. Gofretleri 2 ya da 3 cm uzunluğunda kesin ve yan yana pastanın kenarına dizin. Buzdolabında yarım saat bekletin ve üzerini rendelenmiş beyaz çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın.