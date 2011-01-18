

Pandispanya

UNU ve karbonatı eleyin. Süt, yumurta, yumurta sarıları ve şekeri benmari usulü karıştırın. Vanilyayı ekleyin. Şeker eriyene dek mikserle iyice karıştırın. Ocaktan alın ve bu kez iyice ılınıp, yumurtalı karışımın hacmi 3 katına varana değin karıştırın. Unun önce 1/3'ünü, ardından yavaş yavaş tamamını yumurtalı karışıma ekleyin. En son tereyağını ekleyin ve düz fırın tepsisine döküp, üstünü düzleştirin. Önceden ısıttığınız fırında 10 dakika kadar pişirin.



Şeker Hamuru

SUYU kaynatın. İçine toz jelatini ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Mısır şurubunu ilave edin ve iyice karıştırın. Derin bir kaba aktarın ve pudraşekeri ilave etmeye başlayın. Ele yapışmayan, biraz da sert bir hamur oluşacak. Şeker oranını siz buna göre yavaş yavaş ilave ederek ayarlamalısınız.



Pasta Kreması

Siz bu kremayı pasta dışında, istediğiniz meyvelerle de rahatlıkla ikram edebilirsiniz sevdiklerinize. Eğer kremanız, pastanızın üstüne yetmezse, bu miktarı iki katına çıkararak uygulayabilirsiniz.





Civcivler

1.Pastaların hepsini, iki katlı yuvarlak kalıpla kesilmiş iki adet pandispanyadan yaptım. Anne-baba için biraz daha büyük yuvarlak kalıp, çocuklar için biraz daha ufak kalıp kullandım.

2.Baş kısımlarında yuvarlaklık için, pandispanya kenar kırıntılarını kullanarak kubbe oluşturdum.

3.İki yuvarlak pandispanya katını şurupla ıslattım. Ardından ballı krema ve frambuaz ile ara katı oluşturdum.

4.En son tüm pastayı yine krema ile kapladım. Buzdolabında bir saat beklettim.

5.Ardından şeker hamurunu merdane ile açarak, pastanın her tarafını beyaz şeker hamuru ile kapladım. Modellemelerde yapıştırmaları genelde suya batırılmış fırça ile o bölgeyi ıslatarak yaptım. Bazı yerlerde, özellikle kanat kısımlarında, bir adet yumurta akını iyice çırpıp, bunu fırça ile yapışması gereken yere sürerek yapıştırdım.