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Sofra / Pastalar / Çocuk ve Bahar

Çocuk ve Bahar

Çocuk ve Bahar
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya malzemesi için:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı mahlep

1 çay bardağı ince çekilmiş badem

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Krema için:

1 paket üzüm-elma aromalı puding

3 su bardağı süt

2 çorba kaşığı sahlep

Yarım paket kremşanti

2 tatlı kaşığı fındıklı nescafe

1 küçük tablet beyaz çikolata

Süsleme için:



Renkli bonibon ve şekerlemeler

Muz, kivi, ananas ve çilek

1 çorba kaşığı çilek reçeli suyu

YAPILIŞI

Yumurta aklarını çırpın. Şeker ilave edin. Bu karışıma yumurta sarılarını ekleyin. 5 dakika çırpın. 1 çorba kaşığı mahlep ve bademi ekleyip, karışıma un, vanilya, kabartma tozu ilave edin. Yağlanmış dikdörtgen tepsiye alarak, 175 derece fırında 40 dakika pişirin. Krema için, 2 su bardağı süt, puding ve sahlebi pişirin. Soğumaya bırakın. Yarım su bardağı süt ve yarım paket kremşantiyi çırpın. Bu arada kahveyi yarım su bardağı sıcak sütün içinde eritin. İçine beyaz çikolatalı atıp karıştırın. Pandispanyayı kahveli sütle ıslatın. Üzerine kremayı sürün. İnce dilimlenmiş meyveler ve renkli şekerlerle süsleyip, dilimleyerek servis yapın.
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