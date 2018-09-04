Damla Sakızlı Vişneli Kedidili Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Muhallebi için labne peyniri ve damla sakızı dışındaki tüm malzemeyi bir tencereye alıp tel çırpıcı yardımı ile çırpın. Homojen hale gelince ocağa alıp orta ateşte karıştırarak pişirin. Bu sırada damla sakızını havanda dövüp muhallebiye ekleyin. Muhallebi koyulaştığında altını kapatıp soğumaya bırakın. Biraz soğuyunca labne peynirini ilave edip çırpın. Vişne sosu için vişneleri bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Vişneler biraz rengini verince üzerine 4 çorba kaşığı suda açtığınız nişastayı karıştırarak ekleyin. Koyulaşana dek karıştırarak pişirin ve altını kapatın. Sostan 2 çorba kaşığını kenara alıp içine 1 su bardağı su döküp karıştırın. Baton bir kek kalıbının içini streç filmle kaplayın. İçine biraz muhallebi yayın. Bisküvileri vişne suyuna batırıp çıkarın ve muhallebinin üzerine dizin. Taban tamamen dolduktan sonra tekrar 1 parmak kalınlığında muhallebi döküp bisküvi dizin. Muhallebi ve bisküvi bitene kadar işlemi tekrarlayın. Üzerini streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında bekletin. Üzerine vişne sosu yayın ve vişne ile süsleyerek soğuk servis yapın.

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