Dobos Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek katmanları için 10 adet yumurta sarısını temiz ve kuru bir kasede, mikserin yüksek devrinde iyice çırpın. Mikserin hızını azaltıp yavaş yavaş pudra şekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Kalın ve parlak bir karışım olana kadar çırpın. Plastik bir spatula ile arada bir kasenin kenarında kalanları kazıyın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika boyunca mikserin hızını artırarak çırpın. Tekrar mikserin hızını azaltın ve yavaşça unu ekleyin. Plastik bir spatula ile tekrar kasenin kenarlarını kazıyın. Diğer tarafta temiz ve kuru bir cam kasede 7 adet yumurta akını bir tutam tuz ile yoğun kıvam alana kadar mikserle çırpın. Yumurta aklarını tahta bir kaşıkla yumurta sarılarına yedirin. Bu karışımı 5 eşit parçaya ayırın. 20 x 10 cm genişliğinde bir fırın tepsisinin içini yağlı kağıt ile kaplayın ve birinci karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında rengi hafifçe dönene kadar pişirin. Kalan 4 parça karışımı aynı şekilde pişirmeye devam edin (her seferinde yeni yağlı kağıt serin). Kekleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Dolgu için çikolatayı benmari usulü eritip, ılıtın. Tereyağını mikserle çırpıp kabartın. İçine erimiş çikolatayı, vanilya ekstratını, yumurta sarılarını ve pudra şekerini ekleyip, iyice karışması için tekrar mikserle çırpın. Kekleri yağlı kağıttan dikkatlice çıkartıp, hazırladığınız çikolatalı karışımı aralarına yayın. Üzeri için bitter çikolatayı eritip pastanın üzerini ve yanlarını kaplayın. Buzdolabında 1 saat kadar bekletip, karamelize portakal dilimleri ile süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.