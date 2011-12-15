Elmalı Çikolatalı Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Gofretleri çok küçük parçalar halinde kıyıp margarinle karıştırın.18 cm çapında yuvarlak bir kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Kalıbın dibine gofretli karışımı bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Labne peynirini bir kaba alıp mikserle iyice çırpın. Üzerine tozşeker ve unu ekleyin. Yumurtaları ilave edin. Kremanın yarısını ve vanilyayı katın. Elmaları soyup cips inceliğinde doğrayın ve karışıma ilave edin. Harcı, soğumuş gofretin üzerine dökün. Yeniden fırına verip 1 saat pişirin. Çıkarıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan çikolatayı benmari usulü eritin. Üzerine kalan kremayı ilave edip karıştırın. Daha sonra cheesecake üzerine dökün. Buzdolabında çikolata donana kadar bekletin. Dilimleyerek servis yapın.