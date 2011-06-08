Frambuaz ve Böğürtlenli Pastacıklar

Pandispanya için yumurtaları ve toz şekeri çırpın. Limon suyunu ekleyip karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin. Büyük bir fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serin ve hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Krema için, bir tencerede süt, un ve toz şekeri karıştırın. Kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın. Margarin ile kabartma tozu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Pişen kekten eşit kare dilimler çıkarıp, enlemesine ikiye kesin. İki yüzünü de şekerli süt ile ıslatın. Taban olacak kekin üzerine krema sürün. Frambuaz ve böğürtlenleri dizip üzerine krema yayın. İkinci kat kek ile üzerini kapatıp hindistancevizine bulayın. Buzdolabında 1 saat bekletip servis yapın.