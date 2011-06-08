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Frambuaz ve Böğürtlenli Pastacıklar

Frambuaz ve Böğürtlenli Pastacıklar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

4 çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı limon suyu

5 çay bardağı un

Yarım paket kabartma tozu



Krema için: 2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı margarin

1 paket kabartma tozu



Keki ıslatmak için: 1 çay bardağı şekerli süt



Üzeri için: 1 su bardağı hindistancevizi

Ara malzemesi için:

1 su bardağı frambuaz ve böğürtlen

YAPILIŞI

Pandispanya için yumurtaları ve toz şekeri çırpın. Limon suyunu ekleyip karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin. Büyük bir fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serin ve hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Krema için, bir tencerede süt, un ve toz şekeri karıştırın. Kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın. Margarin ile kabartma tozu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Pişen kekten eşit kare dilimler çıkarıp, enlemesine ikiye kesin. İki yüzünü de şekerli süt ile ıslatın. Taban olacak kekin üzerine krema sürün. Frambuaz ve böğürtlenleri dizip üzerine krema yayın. İkinci kat kek ile üzerini kapatıp hindistancevizine bulayın. Buzdolabında 1 saat bekletip servis yapın.

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