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Sofra / Pastalar / Frambuazlı Kalp Pasta

Frambuazlı Kalp Pasta

Frambuazlı Kalp Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Keki için: 125 gram margarin

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

Yarım su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



Ara kreması için:

Bir buçuk su bardağı süt

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı pirinç unu

1 çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

2 adet çilekli krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

l 10-12 adet dondurulmuş frambuaz



Üzeri için:

2 adet çilekli krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

1 paket frambuazlı jöle

YAPILIŞI

Kek malzemesini bir kaba alıp mikserle çırpın. Kalp şeklinde bir kek kalıbını yağlayıp, hamuru kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp
enine 2 parçaya kesin. Krema için, sütü çukur bir kaba alın. Üzerine yumurta sarısı, pirinç unu, toz şeker ve nişastayı ilave edip, tel çırpıcı ile çırpın. Daha sonra bir tencereye boşaltıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğutun. Kremşantiyi sütle çırpın ve soğuyan kremaya yedirin. Kekin alt parçasını servis tabağına alıp, üzerine kremanın yarısını yayın. Frambuazları yerleştirin. Diğer kek parçasını üzerine kapatın. Kekin üzerini ve yanlarını kalan krema ile kaplayın. Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Pastanın üzerine dökün ve soğumaya bırakın. Üzeri için, çilekli kremşantiyi sütle çırpın. Daha sonra krema torbasına doldurun ve yıldız uç kullanarak pastanın üzerine ve çevresine minik yıldızlar yapın. Üzerini inci tanesi şeklindeki şekerlerle süsleyin. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Dilimleyip servis yapın.
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