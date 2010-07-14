Glazür (Pasta Süsleme Hamuru)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurtanın akı (akı ile sarısını ayırırken dikkat edin. Bir fiske dahi sarısından karışırsa tutturamazsınız)
125 gram pudra şekeri (yarım su
bardağı)
5-6 damla limon suyu
YAPILIŞI
Kullanacağınız kabın ıslak olmamasına çok dikkat edin. Glazür için, derin bir kase ya da kabın içinde yumurta
aklarını, bir fiske tuz ile iyice çırpın. Bembeyaz olup, yoğunluğu iyice artana dek çırpmaya devam edin. Pudra şekerini eleyip, yumurta akına azar azar ilave edin. Limon suyunu katın. Karışım, koyu bir muhallebi kıvamında olmalı. Pudra şekerini ona göre azaltıp, artırabilirsiniz.
Pembe Glazür: Sade glazürden iki çorba kaşığı kadarını başka bir kaba aktarın. İki tatlı kaşığı kadar taze çileğin püresini ilave edin. İyice yedirin birbirine. Kıvam, pürenin ilavesi ile biraz sulanacaktır. Hemen biraz pudra şekeri ilavesi yapın. Koyu kıvamı tutturun tekrar.
Sarı Glazür: Balkabağı püresini sade glazüre ilave edip, birbirlerine iyice yedirerek sarı renk glazür elde
edebilirsiniz (çilek ile aynı ölçülerde).
Yeşil Glazür: 1 çorba kaşığı toz antep fıstığı ve 2 çorba kaşığı sade glazür karışımı