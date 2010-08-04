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Sofra / Pastalar / Gofret Pastası

Gofret Pastası

Gofret Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg süt

13 çorba kaşığı toz şeker

13 çorba kaşığı irmik

3 çorba kaşığı hindistan cevizi

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı margarin

Etrafı için: 50-60 adet içi beyaz

dolgulu rulo gofret

Üzeri için:

İki buçuk su bardağı süt

1 paket çikolata sos

YAPILIŞI

Tencerede süt, toz şeker ve irmiği tahta bir kaşıkla kaynayana dek karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp içine hindistan cevizi, vanilya ve margarini ekleyip karıştırın. 22 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbının kenarlarına irmikli karışımdan sürün. Daha sonra rulo gofretleri birbirlerine paralel gelecek şekilde dizin. Ortasına muhallebiyi boşaltın. Üzeri için süt ile çikolata sosu pişirin. Ilındıktan sonra pastanın üzerine dökün (bekletirken üzerinin kabuk bağlamaması için arada bir tahta kaşıkla karıştırın). Buzdolabında bir gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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