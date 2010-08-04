Gofret Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencerede süt, toz şeker ve irmiği tahta bir kaşıkla kaynayana dek karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp içine hindistan cevizi, vanilya ve margarini ekleyip karıştırın. 22 cm çapında kelepçeli bir kek kalıbının kenarlarına irmikli karışımdan sürün. Daha sonra rulo gofretleri birbirlerine paralel gelecek şekilde dizin. Ortasına muhallebiyi boşaltın. Üzeri için süt ile çikolata sosu pişirin. Ilındıktan sonra pastanın üzerine dökün (bekletirken üzerinin kabuk bağlamaması için arada bir tahta kaşıkla karıştırın). Buzdolabında bir gece bekletin. Dilimleyerek servis yapın.