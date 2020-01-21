Havuçlu pasta

HAVUÇLARI temizleyip, yumuşayana dek haşlayın. Soğuduktan sonra küp doğrayın ve kenara alın. 22 cm çapında yuvarlak bir kek kalıbını sıvıyağla yağlayıp her tarafına irmik serpin. Tereyağı, tozşeker ve bir tutam tuzu derin bir kaba alıp, mikserle karışım beyaz bir köpük haline gelene dek çırpın. Karışımı bir yandan çırparken, bir yandan da yumurtaları teker teker ilave edin. Her yumurtayı eklediğinizde karışım pürüzsüz bir kıvama gelene dek çırpın ve diğer yumurtayı ondan sonra ilave edin. Karışım pütürlü olursa 2 çorba kaşığı un ekleyip düzgün bir kıvam alana dek çırpın. Ayrı bir kaba un, kabartma tozu, vanilyayı eleyin ve yumurtalı karışıma azar azar ilave edin. Hamurun 1/3'ünü kek kalıbına dökün. Üzerine doğradığınız havucu serpin ve kalan harcı kalıba ekleyin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) yaklaşık 70 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Havuçlu krema için havuçları soyup gelişigüzel doğrayın ve yumuşayana dek haşlayın. Soğuduktan sonra blenderden geçirin. Bir tavaya aktarıp üzerine nişasta ve şeker katın. Kısık ateşte kıvam alana dek pişirin. Soğuduktan sonra sıkma torbasına aktarın. Servis tabağına aldığınız pastanın üzerine pudraşekeri serpin. Badem ezmesinden yapılmış havuçları daire şeklinde yerleştirin. Havuç kremasını pastanın ortasına ve badem ezmesinden yapılan havuçların aralarına sıkıp servis yapın