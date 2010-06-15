Hindistancevizli Pastacıklar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet hazır pandispanya
Üzerine:
2 kahve fincanı toz şeker
2 adet yumurta
3 kahve fincanı hindistan cevizi
Süslemek için:
Frenk üzümü
YAPILIŞI
Pandispanyadan istediğiniz büyüklükte yuvarlaklar kesip çıkarın. Bir kasede toz şeker ve yumurtayı çırpın. Hindistan cevizini ilave edip karıştırın. Kestiğiniz parçaların üzerine bu karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Frenk üzümü ile süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilediğiniz meyve ile süsleyerek veya sade olarak servis yapabilirsiniz.