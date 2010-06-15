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Sofra / Pastalar / Hindistancevizli Pastacıklar

Hindistancevizli Pastacıklar

Hindistancevizli Pastacıklar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır pandispanya



Üzerine:

2 kahve fincanı toz şeker

2 adet yumurta

3 kahve fincanı hindistan cevizi



Süslemek için:

Frenk üzümü

YAPILIŞI

Pandispanyadan istediğiniz büyüklükte yuvarlaklar kesip çıkarın. Bir kasede toz şeker ve yumurtayı çırpın. Hindistan cevizini ilave edip karıştırın. Kestiğiniz parçaların üzerine bu karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Frenk üzümü ile süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilediğiniz meyve ile süsleyerek veya sade olarak servis yapabilirsiniz.
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