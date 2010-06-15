Hindistancevizli Pastacıklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyadan istediğiniz büyüklükte yuvarlaklar kesip çıkarın. Bir kasede toz şeker ve yumurtayı çırpın. Hindistan cevizini ilave edip karıştırın. Kestiğiniz parçaların üzerine bu karışımı sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Frenk üzümü ile süsleyip servis yapın.