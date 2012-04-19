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Sofra / Pastalar / Höşmerim

Höşmerim

Höşmerim
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MALZEMELER

100 gr. krema

150 gr. süt

1 çorba kaşığı silme dolu tereyağı

Az tuz

150 gr. un

Üzerine serpmek için;

100 gr. pudra şekeri

YAPILIŞI

Küçük bir kuşhanede sütle kremayı bir kere kaynatınız. Bir ağaç kepçe veya bir ağaç ıspatula ile karıştırarak un ve tuzu yediriniz ve tereyağını ilave edip iyice karıştırınız. Sonra dibi kalın küçük bir tavaya boşaltarak orta hararette altını kızartıp hafifçe karıştırınız. Öyle ki her kızarmış parça ezilmeden hamurun içinde kalabilmelidir ve tekrar tekrar kızartıp hafif hafif karıştırdıktan sonra alt ve üstünü hiç karıştırmadan ağır ateşte tavayı hafif sağa sola sallayarak altın gibi kızartınız ve sonra bir tabağa çevirip sıcak olarak ayrı bir kapta pudra şekeri ile servis ediniz .

PÜF NOKTASI

bolu yörsi
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