DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Islak kek tarifi

Islak kek tarifi

Bol soslu kakaolu ıslak kek tarifi pasta tadında nefis ve yapımı kolay! Kek harcının yarattığı akışkan kıvam nedeniyle ıslak kek vazgeçilmez lezzetiniz olacak
Islak kek tarifi
  • 8 Kişilik
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta



1 su bardağı tozşeker



Yarım su bardağı sıvıyağ



1 su bardağı süt



2 çorba kaşığı kakao



3 su bardağı un



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



Sosu için:



1 su bardağı mandalina suyu



Yarım su bardağı tozşeker



Süslemek için: Mandalina


YAPILIŞI

Yumurta ve tozşekeri derin bir kapta iyice çırpın. Sıvıyağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp yağlanmış 30x30 cm ebadında kare bir kaba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Sosu için bir kapta mandalina suyu ve tozşekeri şeker eriyene kadar karıştırın. Fırından çıkardığınız sıcak keki dilimleyin ve üzerine sosu gezdirin. Kek soğuduktan sonra mandalina dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Cevizli un kurabiyesi tarifi
Cevizli un kurabiyesi tarifi
Kolay Pasta Tarifi
Kolay Pasta Tarifi
Mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır? İşte detaylar...
Mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır? İşte detaylar...
Çikolatalı Dondurmalı Pasta Tarifi
Çikolatalı Dondurmalı Pasta Tarifi
Acıbademli Pasta
Acıbademli Pasta
Jaffa Cheesecake Pasta
Jaffa Cheesecake Pasta
Fındıklı Fıstıklı Truff
Fındıklı Fıstıklı Truff
Lorlu Çikolatalı Kup Tatlı
Lorlu Çikolatalı Kup Tatlı

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN