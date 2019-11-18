Islak kek tarifi

Yumurta ve tozşekeri derin bir kapta iyice çırpın. Sıvıyağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp yağlanmış 30x30 cm ebadında kare bir kaba boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin (pişip pişmediğini anlamak için bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir). Sosu için bir kapta mandalina suyu ve tozşekeri şeker eriyene kadar karıştırın. Fırından çıkardığınız sıcak keki dilimleyin ve üzerine sosu gezdirin. Kek soğuduktan sonra mandalina dilimleri ile süsleyerek servis yapın.