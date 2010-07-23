Kağıt Helva Pastası

Sofra Tarifi

MALZEMELER 4 adet küçük boy kağıt helva



Yarım paket (40 gram) bitter çikolata



100 gram sade tahin helvası



25 gram tereyağı



Bir buçuk çorba kaşığı kakao



Yarım kahve fincanı çiğ krema



Bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi



Süslemek için:



Böğürtlen veya vişne

YAPILIŞI Çikolata, tahin helvası ve tereyağını aynı kap içinde benmari usulü eritin. Ocaktan almaya yakın kakao ve kremayı ilave ederek karıştırın. Kağıt helvaların bütün katlarına harçtan sürerek ceviz içi serpiştirin ve üst üste koyun. Pastanın tamamını harçla kaplayarak böğürtlen veya vişneyle süsleyin. Harç iyice sertleşene dek oda sıcaklığında dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.