Kağıt Helva Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet küçük boy kağıt helva
Yarım paket (40 gram) bitter çikolata
100 gram sade tahin helvası
25 gram tereyağı
Bir buçuk çorba kaşığı kakao
Yarım kahve fincanı çiğ krema
Bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi
Süslemek için:
Böğürtlen veya vişne
YAPILIŞI
Çikolata, tahin helvası ve tereyağını aynı kap içinde benmari usulü eritin. Ocaktan almaya yakın kakao ve kremayı ilave ederek karıştırın. Kağıt helvaların bütün katlarına harçtan sürerek ceviz içi serpiştirin ve üst üste koyun. Pastanın tamamını harçla kaplayarak böğürtlen veya vişneyle süsleyin. Harç iyice sertleşene dek oda sıcaklığında dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu pastayı büyük boy kağıt helva ile de hazırlayabilirsiniz. 4 adet büyük boy kağıt helva için malzeme miktarını 2 katına çıkartmanız yeterli.