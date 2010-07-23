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Sofra / Pastalar / Kağıt Helva Pastası

Kağıt Helva Pastası

Kağıt Helva Pastası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet küçük boy kağıt helva

Yarım paket (40 gram) bitter çikolata

100 gram sade tahin helvası

25 gram tereyağı

Bir buçuk çorba kaşığı kakao

Yarım kahve fincanı çiğ krema

Bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Süslemek için:

Böğürtlen veya vişne

YAPILIŞI

Çikolata, tahin helvası ve tereyağını aynı kap içinde benmari usulü eritin. Ocaktan almaya yakın kakao ve kremayı ilave ederek karıştırın. Kağıt helvaların bütün katlarına harçtan sürerek ceviz içi serpiştirin ve üst üste koyun. Pastanın tamamını harçla kaplayarak böğürtlen veya vişneyle süsleyin. Harç iyice sertleşene dek oda sıcaklığında dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu pastayı büyük boy kağıt helva ile de hazırlayabilirsiniz. 4 adet büyük boy kağıt helva için malzeme miktarını 2 katına çıkartmanız yeterli.
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