Kahveli Pasta

Sofra Tarifi

MALZEMELER 1 adet hazır pandispanya



Yarım su bardağı su



Yarım su bardağı süt



1 çorba kaşığı rom



Yarım çorba kaşığı tozşeker



1 çorba kaşığı nescafe



Krema için:



Üç buçuk çorba kaşığı un



Yarım su bardağı tozşeker



2 adet yumurta



Üç buçuk su bardağı süt



1 paket vanilya



1 paket labne peyniri

YAPILIŞI Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, labne peyniri hariç tüm malzemeyi yarım dakika karıştırın. Daha sonra ocağa koyup, kısık ateşte devamlı karıştırarak muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Ateşten alınca, labne peynirini ekleyip mikserle iyice çırpın. Kremayı dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde su, süt, rom, tozşeker ve nescafeyi karıştırın. Pandispanyanın iki yüzünü de bu karışımla ıslatın. Pandispanya katlarından birinin üzerine kremanın yarısını yayın. Üzerine diğer pandispanya katını yerleştirin. Kalan muhallebi ile kaplayın. En üste küçük bir süzgeçle nescafe eleyin. 1-2 saat buzdolabında dinlendirip servis yapın.