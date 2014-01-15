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Sofra / Pastalar / Kahveli Pasta

Kahveli Pasta

Kahveli Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır pandispanya

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

1 çorba kaşığı rom

Yarım çorba kaşığı tozşeker

1 çorba kaşığı nescafe

Krema için:

Üç buçuk çorba kaşığı un

Yarım su bardağı tozşeker

2 adet yumurta

Üç buçuk su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket labne peyniri

YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, labne peyniri hariç tüm malzemeyi yarım dakika karıştırın. Daha sonra ocağa koyup, kısık ateşte devamlı karıştırarak muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Ateşten alınca, labne peynirini ekleyip mikserle iyice çırpın. Kremayı dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde su, süt, rom, tozşeker ve nescafeyi karıştırın. Pandispanyanın iki yüzünü de bu karışımla ıslatın. Pandispanya katlarından birinin üzerine kremanın yarısını yayın. Üzerine diğer pandispanya katını yerleştirin. Kalan muhallebi ile kaplayın. En üste küçük bir süzgeçle nescafe eleyin. 1-2 saat buzdolabında dinlendirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Bu tatlıyı, farklı bir şekilde sunmak isterseniz, pandispanyanın kenarlarını kesip, küçük bir dikdörtgen oluşturabilir ve daha sonra üzerine krema sürebilirsiniz. Dilerseniz kendi pandispanyanızı evde kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için, 4 adet yumurta ve 5 çorba kaşığı tozşekeri mikserle iyice çırpın. 1 su bardağı unu eleyerek malzemeye ekleyin. Eritilmiş tereyağı, 2 çorba kaşığı sıcak su, 2 çorba kaşığı kakaoyu ilave edip çırpmaya devam edin. Daha sonra bu malzemeyi, yağlı kağıt serilmiş yuvarlak bir kalıba dökün. 160 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra, kullanmadan önce ortadan ikiye kesin.
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