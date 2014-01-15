Kahveli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet hazır pandispanya
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
1 çorba kaşığı rom
Yarım çorba kaşığı tozşeker
1 çorba kaşığı nescafe
Krema için:
Üç buçuk çorba kaşığı un
Yarım su bardağı tozşeker
2 adet yumurta
Üç buçuk su bardağı süt
1 paket vanilya
1 paket labne peyniri
YAPILIŞI
Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, labne peyniri hariç tüm malzemeyi yarım dakika karıştırın. Daha sonra ocağa koyup, kısık ateşte devamlı karıştırarak muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Ateşten alınca, labne peynirini ekleyip mikserle iyice çırpın. Kremayı dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde su, süt, rom, tozşeker ve nescafeyi karıştırın. Pandispanyanın iki yüzünü de bu karışımla ıslatın. Pandispanya katlarından birinin üzerine kremanın yarısını yayın. Üzerine diğer pandispanya katını yerleştirin. Kalan muhallebi ile kaplayın. En üste küçük bir süzgeçle nescafe eleyin. 1-2 saat buzdolabında dinlendirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu:
Bu tatlıyı, farklı bir şekilde sunmak
isterseniz, pandispanyanın kenarlarını
kesip, küçük bir dikdörtgen
oluşturabilir ve daha sonra üzerine
krema sürebilirsiniz. Dilerseniz kendi
pandispanyanızı evde kendiniz
yapabilirsiniz. Bunun için, 4 adet
yumurta ve 5 çorba kaşığı tozşekeri
mikserle iyice çırpın. 1 su bardağı
unu eleyerek malzemeye ekleyin.
Eritilmiş tereyağı, 2 çorba kaşığı sıcak
su, 2 çorba kaşığı kakaoyu ilave edip
çırpmaya devam edin. Daha sonra bu
malzemeyi, yağlı kağıt serilmiş yuvarlak
bir kalıba dökün. 160 derece fırında
yaklaşık 45 dakika pişirin. Fırından
aldıktan sonra, kullanmadan önce
ortadan ikiye kesin.