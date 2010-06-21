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Sofra / Pastalar / Kayısılı Pasta

Kayısılı Pasta

Kayısılı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kayısı

1 paket hazır pandispanya unu

3 adet yumurta

7-8 çorba kaşığı su

1 paket pasta kreması

50 gram margarin

Bir buçuk su bardağı süt

Bir buçuk su bardağı kayısı suyu

2 su bardağı file badem

1 paket tart jölesi

YAPILIŞI

Kayısıları ikiye bölüp, çekirdeklerini çıkarın. Pandispanya unu, yumurta ve suyu mikserle önce yavaş devirde, 1-2 dakika sonra hızlı devirde 6-7 dakika çırpın. Karışımı 23 cm çapındaki yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Pasta kreması, margarin ve sütü mikser yardımıyla iyice çırpın. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye kesin. Pandispanyanın iki parçasını da kayısı suyu ile ıslatın. Birinci kat pandispanyayı servis tabağına alıp üzerine, hazırladığınız kremanın yarısını sürüp kayısıları yerleştirin. Diğer pandispanyayı üzerine kapatın. Kalan kremayı da pastanın üzerine ve yanlarına sürün. Üzerine kayısıları dizin. File bademi pastanın kenarlarına yapıştırın. Tart jölesini, paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp kayısıların üzerine gezdirin. Buzdolabının alt rafında 5-10 dakika dinlendirip servis yapın.
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