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Sofra / Pastalar / Kesme dondurmalı mozaik pasta

Kesme dondurmalı mozaik pasta

Kışın sofralarınızı süsleyecek misafirlerinize sunabileceğiniz nefis bir tatlı! İşte kesme dondurmalı mozaik pasta...
Kesme dondurmalı mozaik pasta
  • 8 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 250 gram tereyağı



● 1 su bardağı tozşeker



● 1 Türk kahvesi fincanı kakao



● 2 adet yumurta



● 100 gram ceviz



● 1 paket pötibör bisküvi



● 375 gram antepfıstıklı kesme


YAPILIŞI

TEREYAĞINI eritin ve tozşeker ile kakaoyu ekleyip tozşeker eriyene kadar karıştırın. Tozşeker eriyince ılınması için 10 dakika dinlendirin. Yumurtayı ilave edip iyice karıştırın. İrice kıyılmış ceviz ve iri parçalara ayrılmış pötibör bisküvi katıp malzemelerin birbirine geçmesi için tekrar karıştırın. Streç filmi 2 kat şeklinde tezgaha serin ve karışımı olabildiğince yayın. Dondurmayı ince uzun şeritler halinde kesin ve kendinize yakın mozaik pasta karışımının üzerine yerleştirin. Streç film yardımı ile yuvarlayarak tam bir silindir haline getirin ve derin dondurucuda 4 saat bekletin ve servis yapın.

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