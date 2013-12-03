Kestane ve Çikolatalı Soğuk Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kestaneleri haşlayıp soğuttuktan sonra kabuklarını soyun. Haşlanmış kestaneleri esmer şeker ile birlikte robottan geçirin. Diğer taraftan çikolata, tereyağı ve sütü benmari usulü erittikten sonra iyice karıştırarak malzemeyi birbirine yedirin. Vanilya ekstratını ekleyin ve çikolata erittiğiniz kabı sıcak su dolu diğer kabın üzerinden alın. Çikolatalı karışımı kestaneli karışıma ilave edip, iyice harmanlayın. 10 cm x 20 cm ebadındaki dikdörtgen kek kalıbının içini streç film ile kaplayıp karışımı yayın ve üzerini spatula ile düzleştirin. Bu şekilde sertleşmesi için buzdolabında en az 24 saat bekletin. Pastayı kalıptan çıkartın ve servis tabağına alın. Üzeri için çikolata, tereyağı ve kremayı benmari usulü eritip, ılıtın. Bu karışımı spatula ile pastanın üst ve kenar kısımlarına eşit miktarda sürün. Buzdolabında en az yarım saat beklettikten sonra üzerini kestane, nar tanesi ve beyaz çikolata ile süsleyip, servis yapın.