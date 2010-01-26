Kestaneli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvi ve tereyağı hariç tüm malzemeyi robotta püre haline getirin. Dövülmüş bisküvi ve yumuşak tereyağını karıştırarak un haline getirin. Kelepçeli bir kek kalıbının ya da pastayı rahat çıkarabileceğiniz farklı bir kalıbın içine, bisküvili karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilınan bisküvili malzemenin üzerine, kestaneli püreyi yayın. Buzdolabında iyice şekil almasını bekleyin. Ardından kalıptan çıkartın ve çikolatalı sosla servis yapın. Sos için: 250 gram kremayı, 360 gram (2 büyük kare şeklinde) bitter çikolatayla eritin. 1 paket vanilya ekleyin. Hafifçe katılaşmasını bekleyin.