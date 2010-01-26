Kestaneli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg haşlanıp ayıklanmış kestane
(2 kg kestaneden elde edebilirsiniz)
400 gram pudra şekeri
3 paket vanilya
2 kutu krema
1 paket yulaflı bisküvi
3 buçuk çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Bisküvi ve tereyağı hariç tüm malzemeyi robotta püre haline getirin. Dövülmüş bisküvi ve yumuşak tereyağını karıştırarak un haline getirin. Kelepçeli bir kek kalıbının ya da pastayı rahat çıkarabileceğiniz farklı bir kalıbın içine, bisküvili karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Ilınan bisküvili malzemenin üzerine, kestaneli püreyi yayın. Buzdolabında iyice şekil almasını bekleyin. Ardından kalıptan çıkartın ve çikolatalı sosla servis yapın. Sos için: 250 gram kremayı, 360 gram (2 büyük kare şeklinde) bitter çikolatayla eritin. 1 paket vanilya ekleyin. Hafifçe katılaşmasını bekleyin.
PÜF NOKTASI
Not: Aşçımız resimdeki kalıbı, Eminönü’nde pasta malzemeleri satan bir mağazadan almıştır.