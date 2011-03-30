DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Kirazlı Haşhaşlı Pasta

Kirazlı Haşhaşlı Pasta

Kirazlı Haşhaşlı Pasta
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı haşhaş tohumu

Yarım su bardağı sıcak su

10 çorba kaşığı tereyağı

Bir su bardağından bir parmak

eksik toz şeker

1 paket vanilya

6 adet yumurta

Yarım paket kabartma tozu

125 gram toz badem

3 su bardağı kiraz suyu

1 paket vanilyalı puding

400 gram kiraz

YAPILIŞI

Haşhaş ve sıcak suyu bir kaba alarak kısık ateşte koyulaşana dek karıştırın. Koyulaştığında ocaktan alıp süzgece aktararak soğumaya bırakın. Tereyağı, toz şeker ve vanilyayı birlikte çırpın. Toz şeker eridiğinde yumurta sarılarını teker teker karışıma ekleyin. Kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Ardından toz badem ve soğuttuğunuz haşhaşı yavaş yavaş ve biraz toz bademden biraz haşhaştan ilave edin. Başka bir kapta yumurta aklarını kar halini alana dek elinizle karıştırarak çırpın. Çırptığınızda haşhaşlı hamura ilave edin. Hamuru 25 cm çapındaki, yağlı kağıtla kapladığınız kalıba dökün. 175 derecede 5 dakika ısıtılmış fırına yerleştirin. 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Kiraz suyunu vanilyalı puding ile koyulaşıncaya kadar pişirin. 5 dakika karıştırıp soğuması için kenara alın.Kirazları pasta kekinin üzerine yerleştirin. Onların da üzerine hazırladığınız kremayı döküp dilimleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN