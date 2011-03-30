Kirazlı Haşhaşlı Pasta

Haşhaş ve sıcak suyu bir kaba alarak kısık ateşte koyulaşana dek karıştırın. Koyulaştığında ocaktan alıp süzgece aktararak soğumaya bırakın. Tereyağı, toz şeker ve vanilyayı birlikte çırpın. Toz şeker eridiğinde yumurta sarılarını teker teker karışıma ekleyin. Kabartma tozunu ilave edip karıştırın. Ardından toz badem ve soğuttuğunuz haşhaşı yavaş yavaş ve biraz toz bademden biraz haşhaştan ilave edin. Başka bir kapta yumurta aklarını kar halini alana dek elinizle karıştırarak çırpın. Çırptığınızda haşhaşlı hamura ilave edin. Hamuru 25 cm çapındaki, yağlı kağıtla kapladığınız kalıba dökün. 175 derecede 5 dakika ısıtılmış fırına yerleştirin. 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Kiraz suyunu vanilyalı puding ile koyulaşıncaya kadar pişirin. 5 dakika karıştırıp soğuması için kenara alın.Kirazları pasta kekinin üzerine yerleştirin. Onların da üzerine hazırladığınız kremayı döküp dilimleyerek servis yapın.