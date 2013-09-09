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Sofra / Pastalar / Kivili Cheesecake

Kivili Cheesecake

Kivili Cheesecake
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı (30 gram) yağ

2 paket yulaflı bisküvi

1 su bardağı süzme yoğurt

1 paket toz krem şanti

3 çorba kaşığı toz jelatin

3 çorba kaşığı kaynar su

4 çorba kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı süt



Süslemek için: 2 adet kivi

YAPILIŞI

Yağı eritip, bisküvileri mutfak robotunda ufalayın. Ufalanmış bisküviyi yağla iyice karıştırın. Kelepçeli kek kalıbının tabanına bisküvili karışımı elinizle bastırarak döşeyin. İnce dilimler halinde kesilmiş kivileri kelepçeli kalıbın kenarlarına dizin. Toz jelatini 3 çorba kaşığı kaynar suda eritin. Büyük bir kabın içinde yoğurt, toz krem şanti, pudra şekeri ve sütü çırpma teliyle karıştırın. Erimiş olan jelatini de içine ilave edip, 1-2 kez karıştırdıktan sonra kelepçeli kalıbın içine dökün. Buzdolabında 5 saat beklettikten sonra, üzerini kivi dilimleriyle süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kivi yerine dilediğiniz başka meyveleri de kullanabilirsiniz. Kremanın değişik bir lezzete sahip olması için muz, elma, çilek gibi meyveler blenderden geçirilip, kremanın içine katılabilir.
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