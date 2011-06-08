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Sofra / Pastalar / Kök Pasta

Kök Pasta

Kök Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet 3 katlı pandispanya

Bir buçuk su bardağı nescafeli su

2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

1 adet yumurta sarısı

2'şer çorba kaşığı margarin ve kakao

1 paket krem şanti

50 gram çikolata

File antepfıstığı

YAPILIŞI

Pandispanyı nescafeli suyla ıslatın. Tencereye un, toz şeker, vanilya, yumurta sarısı, süt ve margarini koyun. Pürüzsüz hale gelene kadar pişirin. Katılaşıp göz göz olunca, karışımı ocaktan alın. İyice soğutun. Krem şantiyi ekleyin. Mikserle çırpın. Pandispanyaların birinin üzerine bu kremadan sürün. Servis tabağına yerleştirin. Üzerine rendelenmiş çikolata ve antepfıstığı serpin. İkinci pandispanyayı da üzerine kapatın. Tekrar krema sürün. Fıstık ve çikolata serpin. Üçüncü pandispanyayı yerleştirin. Krema sürün. Bıçakla dört parçaya kesin. Kalan kremaya kakao ekleyip, karıştırın. Pastanın yanlarını bu kakaolu krema ile bulayın. Üzerine çatalla şekil verin. Dilediğiniz gibi süsleyip, bir gece buzdolabında bekletin. Dilimleyerek servis yapın.
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