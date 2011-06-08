Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyı nescafeli suyla ıslatın. Tencereye un, toz şeker, vanilya, yumurta sarısı, süt ve margarini koyun. Pürüzsüz hale gelene kadar pişirin. Katılaşıp göz göz olunca, karışımı ocaktan alın. İyice soğutun. Krem şantiyi ekleyin. Mikserle çırpın. Pandispanyaların birinin üzerine bu kremadan sürün. Servis tabağına yerleştirin. Üzerine rendelenmiş çikolata ve antepfıstığı serpin. İkinci pandispanyayı da üzerine kapatın. Tekrar krema sürün. Fıstık ve çikolata serpin. Üçüncü pandispanyayı yerleştirin. Krema sürün. Bıçakla dört parçaya kesin. Kalan kremaya kakao ekleyip, karıştırın. Pastanın yanlarını bu kakaolu krema ile bulayın. Üzerine çatalla şekil verin. Dilediğiniz gibi süsleyip, bir gece buzdolabında bekletin. Dilimleyerek servis yapın.