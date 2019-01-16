Kremalı beyaz çikolatalı pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanya için tozşeker ile tereyağını krema gibi olana kadar çırpın. Yumurtaları teker terek ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya özütünü ekleyin. Ayrı bir yerde elenmiş un, tuz ve kabartma tozunu karıştırın. Daha sonra tereyağlı karışıma biraz unlu karışımdan biraz sütten ilave ederek yavaş yavaş karıştırın. Karışımlar bitene dek işleme devam edin. İki adet orta boy yuvarlak (23 cm'lik) kek kalıbının tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp, pandispanya karışımını kalıplara pay edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Yumurtalı krema için sütü tencereye alın. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye kesip bıçağın tersiyle tohumları alıp süte ekleyin. Vanilya çubuklarını da süte atın. Ocağın altını kısıp kaynamadan iyice ısıtın. Daha sonra vanilya çubuklarını çıkarın. Diğer taraftan yumurta, yumurta sarısı, tozşeker ve mısır nişastasını iyice çırpın. Süt ısındığında tencereyi yumurtalı karışımın yanına alın, bir yandan çırparken bir yandan yavaş yavaş sütü yumurtalı karışıma kaşık kaşık ekleyin. Hepsini ekledikten sonra tüm karışımı tencereye alın. Çırpma teli ile karıştırarak kısık ateşte kremayı koyulaştırın. Ocaktan alıp, tereyağını ekleyin ve eriyene dek karıştırın. Üzerinin kabuk bağlamaması için streç filmle kaplayıp soğumaya bırakın. Bir adet pandispanyayı servis tabağına yerleştirin. Üzerine bolca krema sürün ve meyve yerleştirin. İkinci pandispanyayı üzerine kapatın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritip, pandispanyanın üzerine gezdirin. Meyve ile süsleyip servis yapın.