Kupta Tiramisu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede yumurta sarısı, süt, toz şeker ve unu bir çırpıcı ile karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve labne peynirini ilave edip karıştırın. Kupların içine sapları alınmış ve ikiye bölünmüş çilekleri pay edin. Üzerlerine kedidillerini elinizle kırarak paylaştırın. Hazırladığınız muhallebiyi bisküvilerin üzerine gezdirin. Üzerlerine kakao serpin ve buzdolabında 1 saat beklettikten sonra, çubuk gofretle süsleyerek servis yapın.