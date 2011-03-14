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Sofra / Pastalar / Kupta Tiramisu

Kupta Tiramisu

Kupta Tiramisu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurtanın sarısı

2 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı un

Yarım paket labne peyniri

200 gram çilek

8 adet kedidili bisküvi

Üzerine:

Kakao, çubuk gofret

YAPILIŞI

Bir tencerede yumurta sarısı, süt, toz şeker ve unu bir çırpıcı ile karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve labne peynirini ilave edip karıştırın. Kupların içine sapları alınmış ve ikiye bölünmüş çilekleri pay edin. Üzerlerine kedidillerini elinizle kırarak paylaştırın. Hazırladığınız muhallebiyi bisküvilerin üzerine gezdirin. Üzerlerine kakao serpin ve buzdolabında 1 saat beklettikten sonra, çubuk gofretle süsleyerek servis yapın.
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