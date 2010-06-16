Kuru Meyveli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, sütü bir tencereye alın. Üzerine un, toz şeker ve yumurta sarısı ilave edip iyice karıştırın. Ocağa oturtup sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp mahlep, vanilya ve labne peynirini ilave edin. Mikserle iyice çırpıp ılınmaya bırakın. Diğer taraftan kuru kayısıdan 5 adet, incirden 2 adet ve hurmadan 3 adet kenara ayırın. Kalanları blenderden geçirin. Pandispanyanın iki katını da neskafe ile ıslatın. Alt parçayı servis tabağına alıp üzerine ılık krema sürün. Kuru meyveleri koyun. Yarım su bardağı fındık serpin. Pandispanyanın ikinci parçasını üzerine kapatın. Kalan krema ile üzerini ve yanlarını tamamen kaplayın. Buzdolabında 4-5 saat bekletin. Daha sonra yanlarını kalan fındıkla kaplayın. Üzerine hindistan cevizi serpin. Ayırdığınız kuru meyvelerle süsleyerek servis yapın.

