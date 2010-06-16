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Sofra / Pastalar / Kuru Meyveli Pasta

Kuru Meyveli Pasta

Kuru Meyveli Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kakaolu pandispanya

15 adet kuru kayısı

10'ar adet kuru incir ve hurma

2 çorba kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Bir buçuk su bardağı dövülmüş fındık içi



Islatmak için:

1 su bardağı şekerli neskafe



Kreması için:

İki buçuk su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 çay bardağı toz şeker

2 adet yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı mahlep

1 paket vanilya

1 kutu labne peyniri

YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, sütü bir tencereye alın. Üzerine un, toz şeker ve yumurta sarısı ilave edip iyice karıştırın. Ocağa oturtup sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp mahlep, vanilya ve labne peynirini ilave edin. Mikserle iyice çırpıp ılınmaya bırakın. Diğer taraftan kuru kayısıdan 5 adet, incirden 2 adet ve hurmadan 3 adet kenara ayırın. Kalanları blenderden geçirin. Pandispanyanın iki katını da neskafe ile ıslatın. Alt parçayı servis tabağına alıp üzerine ılık krema sürün. Kuru meyveleri koyun. Yarım su bardağı fındık serpin. Pandispanyanın ikinci parçasını üzerine kapatın. Kalan krema ile üzerini ve yanlarını tamamen kaplayın. Buzdolabında 4-5 saat bekletin. Daha sonra yanlarını kalan fındıkla kaplayın. Üzerine hindistan cevizi serpin. Ayırdığınız kuru meyvelerle süsleyerek servis yapın.
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