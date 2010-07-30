Kuru Meyveli Piramit Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Margarin, süt ve kakaoyu ekleyip tekrar çırpın. Karışımın içine bisküvileri kırın. İncir ve kayısıları küçük küçük doğrayın. Dut ve kuru üzümle birlikte karışıma ekleyin. Fındık, portakal kabuğu ve damla çikolatayı ekleyip iyice harmanlayın. Düz bir zemine yağlı kağıt veya folyoyu yayın. Karışımı kağıdın üzerine boşaltın. Kağıdı iki tarafından içe doğru toplayıp piramit şekli verin. Derin dondurucuda veya buzlukta 1 gece bekletin. Dilimleyerek servis tabağına alın. Üzerine çikolata sos ve hindistan cevizi gezdirip servis yapın.