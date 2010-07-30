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Sofra / Pastalar / Kuru Meyveli Piramit Pasta

Kuru Meyveli Piramit Pasta

Kuru Meyveli Piramit Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram pötibör bisküvi

1 su bardağı toz şeker

125 gram eritilmiş margarin

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı süt

Yarım çay bardağı fındık

1 çay bardağı damla çikolata

1 adet portakalın

rendelenmiş kabuğu

1 çorba kaşığı kuru üzüm

2 adet kuru incir

1 çorba kaşığı kuru dut

2-3 adet kuru kayısı

Üzerine: 1 su bardağı çikolata sos

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Margarin, süt ve kakaoyu ekleyip tekrar çırpın. Karışımın içine bisküvileri kırın. İncir ve kayısıları küçük küçük doğrayın. Dut ve kuru üzümle birlikte karışıma ekleyin. Fındık, portakal kabuğu ve damla çikolatayı ekleyip iyice harmanlayın. Düz bir zemine yağlı kağıt veya folyoyu yayın. Karışımı kağıdın üzerine boşaltın. Kağıdı iki tarafından içe doğru toplayıp piramit şekli verin. Derin dondurucuda veya buzlukta 1 gece bekletin. Dilimleyerek servis tabağına alın. Üzerine çikolata sos ve hindistan cevizi gezdirip servis yapın.
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