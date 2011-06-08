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Sofra / Pastalar / Labneli Pasta

Labneli Pasta

Labneli Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket labne peyniri

1 paket (370 gram) kakaolu pötibör bisküvi

3 paket tart jölesi (13'er gram)

1'er adet kivi ve muz

10-15 adet çilek

YAPILIŞI

2 paket tart jölesini, üzerindeki tarife göre, 5 çay bardağı su ile hazırlayın. Bisküvileri geniş bir kabın içine kırın. Hazırladığınız jölenin yarısını bisküvilerle karıştırın. Orta boy yuvarlak bir kalıba bastırarak yerleştirin. Jölenin kalanıyla labne peynirini kaşık yardımıyla iyice karıştırıp, bisküvilerin üzerine dökün. Üzerine dilimlenmiş meyveleri yerleştirin. Kalan 1 paket jöleyi iki buçuk çay bardağı su ile hazırlayıp meyvelerin üzerini kapatın. Buzdolabında 5-6 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis yapın.
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