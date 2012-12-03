Limonlu Mereng

Sofra Tarifi

250 gram margarin (1 paket ) 1 adet yumurta 3 çorba kaşığı pudra şekeri 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu Aldığı kadar un Muhallebi için: 1 su bardağı su Yarım su bardağı limon suyu Yarım su bardağı süt 1 adet yumurta sarısı 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu 1 çorba kaşığı margarin Üzeri için: 3 adet yumurtanın akı 4 çorba kaşığı pudraşekeri Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Margarin, yumurta, pudra şekeri, vanilya, kabartma tozunu yoğurun. Aldığı kadar un ilave edip, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamuru tart kalıbına bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 20 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Muhallebi için su, limon suyu, süt, yumurta sarısı ve limon kabuğunu karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, margarini ekleyin ve yeniden karıştırın. Soğuk hamurun üzerine muhallebiyi yayın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını tuzla birlikte, kar haline gelene dek mikserle çırpın. Pudra şekeri ekleyip, çırpmaya devam edin. Soğuk muhallebinin üzerine şekil vererek yayın. Önceden ısıtılmış 130 derece fırında, 20 dakika, üzeri kızarana dek pişirin.