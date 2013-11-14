Limonlu Yaş Pasta

Harç için balkabağını dilimleyip, üzerine tozşeker serpin. Bir gece dinlendirip, ertesi gün kısık ateşte kabak yumuşayana dek pişirin. Çatalla ezip, kenara alın.Pandispanya için tüm malzemeyi çırpın. Yağlanmış yuvarlak kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek (keke bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.Krema için süt, un, yumurta ve toz şekeri tencereye alın. Muhallebi kıvamı alana dek çırpma teli ile çırparak pişirin. Ocaktan alıp, labne peyniri ve tereyağı ekleyin. Mikserle 10 dakika çırpın. Keki ıslatmak için limon suyu ve toz şekeri karıştırın. Çikolata sos için kremayı ısıtın. Parçalanmış çikolata ekleyip, karıştırın. Eriyince ocaktan alın.Keki enlemesine ortadan ikiye kesin. Toz şekerli limon suyu karışımı ile her iki parçayı da ıslatın. Birinci kat keki servis tabağına alıp, üzerine krema sürün. Daha sonra balkabağı püresi yayın. İkinci kat kekin üzerine de krema sürüp, birinci kat kekin üzerine kapatın. Etrafını çikolata sos ile kaplayın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.