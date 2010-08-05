Limonlu Kolay Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pudingi süt ve limon suyu ile pişirdikten sonra ocaktan indirmeye yakın limonun rendelenmiş kabuğunu ekleyin. Diğer tarafta bisküvileri blenderden geçirip erittiğiniz margarini ilave ederek karıştırın. Ardından pudingi de ekleyerek karıştırmaya devam edin. Uzun bir kalıbı yağlı kağıt veya folyo ile kaplayarak oluşan karışımı kalıba dökün. 3-4 saat buzlukta dinlendirin. Servis yapmadan yarım saat önce buzdolabının alt rafına indirin. Krem şanti ile süsleyerek, dilimleyip servis yapın