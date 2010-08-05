Limonlu Kolay Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket vanilyalı puding
1.5 su bardağı süt
Yarım su bardağı limon suyu
1.5 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1.5 paket kepekli bisküvi
6.5 çorba kaşığı margarin
1 su bardağı krem şanti
YAPILIŞI
Pudingi süt ve limon suyu ile pişirdikten sonra ocaktan indirmeye yakın limonun rendelenmiş kabuğunu ekleyin. Diğer tarafta bisküvileri blenderden geçirip erittiğiniz margarini ilave ederek karıştırın. Ardından pudingi de ekleyerek karıştırmaya devam edin. Uzun bir kalıbı yağlı kağıt veya folyo ile kaplayarak oluşan karışımı kalıba dökün. 3-4 saat buzlukta dinlendirin. Servis yapmadan yarım saat önce buzdolabının alt rafına indirin. Krem şanti ile süsleyerek, dilimleyip servis yapın