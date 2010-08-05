Limonlu Kremalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

SU ve limonun suyunu karıştırarak bir tencereye alın. İçine unu, toz şekeri, rendelenmiş limon kabuğunu ve nişastayı ekleyip, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde ocağı kapatın. Karıştırarak soğumasını sağlayın. Sonrasında kremayı da ekleyip karıştırmaya devam edin. Kedidillerini süt ile ıslatıp 25x25 cm ebadında kalıba bir kat sıralayın. Üzerine limonlu kremanın bir kısmını dökün. 2. kata tekrar ıslatılmış kedidili bisküvileri sıralayıp üzerine kalan kremayı gezdirin. Buzlukta 2 saat soğumaya bırakın. Dolaptan çıkardığınızda dilimleyerek servis yapın