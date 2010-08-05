DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Limonlu Rulo

Limonlu Rulo

Limonlu Rulo
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket hazır pandispanya unu

3 adet yumurta

7-8 çorba kaşığı su+ 1 su bardağı su

2 adet limon

1 adet limonun suyu

Yarım çorba kaşığı un

Yarım çorba kaşığı patates nişastası

2 çorba kaşığı toz şeker

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt



Üzeri için:

Hindistancevizi ve limon dilimleri

YAPILIŞI

Mikser yardımı ile pandispanya ununu, yumurtayı ve suyu önce yavaş devirde sonra hızlı devirde 7-8 dakika çırpın. Rendenin ince tarafı ile bir adet limonun kabuğunu rendeleyip hamura ekleyin. Yağlı kağıtla kapladığınız 40x40 cm ebadındaki fırın tepsisine dökün. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene dek pişirin. Çıkardığınızda bir havlu yardımıyla rulo yapıp üstünü örterek soğumaya bırakın. Derin bir kapta 1 su bardağı su, limon suyu, un, nişasta ve şekeri karıştırın. Kısık ateşteki ocağa oturtun. Yavaş yavaş ve sürekli olarak, karışım muhallebi kıvamına gelene dek karıştırın. Ayrı bir kapta krem şanti ile sütü çırpıp kalan limonun rendelenmiş kabuğunu ekleyin. Soğuyan pandispanyayı kağıdından ayırarak limonlu pelteyi sürün ve tekrar rulo yapın. Üzerini kremşantiyi sürün, hindistancevizi ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN