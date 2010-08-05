Limonlu Rulo

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mikser yardımı ile pandispanya ununu, yumurtayı ve suyu önce yavaş devirde sonra hızlı devirde 7-8 dakika çırpın. Rendenin ince tarafı ile bir adet limonun kabuğunu rendeleyip hamura ekleyin. Yağlı kağıtla kapladığınız 40x40 cm ebadındaki fırın tepsisine dökün. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene dek pişirin. Çıkardığınızda bir havlu yardımıyla rulo yapıp üstünü örterek soğumaya bırakın. Derin bir kapta 1 su bardağı su, limon suyu, un, nişasta ve şekeri karıştırın. Kısık ateşteki ocağa oturtun. Yavaş yavaş ve sürekli olarak, karışım muhallebi kıvamına gelene dek karıştırın. Ayrı bir kapta krem şanti ile sütü çırpıp kalan limonun rendelenmiş kabuğunu ekleyin. Soğuyan pandispanyayı kağıdından ayırarak limonlu pelteyi sürün ve tekrar rulo yapın. Üzerini kremşantiyi sürün, hindistancevizi ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.